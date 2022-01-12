СМИ: в Японии отменили более 100 авиарейсов из-за сильных снегопадов

По меньшей мере 124 внутренних авиарейса отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые в среду охватили ряд районов на севере страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал NHK.

Кроме того, было приостановлено движение 427 поездов из-за сугробов, которые образовались на железнодорожном полотне.

В ряде северных районов Японии за прошедшие сутки выпало до 70 см снега, зафиксирован сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Ожидается, что непогода может продлиться вплоть до 14 января.