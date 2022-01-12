Основной гарантией прав человека является удаление азербайджанских военнослужащих от границы: ЗПЧ Армении

Все миролюбивые заявления властей Азербайджана являются ложью. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил Защитник прав человека Арман Татоян.

«Они являются фальшивой завесой для международного сообщества, чтобы скрыть их истинное лицо. У нас были такие же ситуации и в 2016, 2017 годах. Недавно мы с Защитником прав человека Арцаха опубликовали специальный отчет, в котором были представлены факты подобных лживых патриотических призывов», - подчеркнул Арман Татоян. Он призвал обратить внимание на то, что происходит на самом деле.

«Практически каждый день нарушаются права жителей нашего приграничья, гибнут мирные жители, военнослужащие, совершаются кражи, угрозы и пытки пленных. Все факты основаны на доказательствах», - сказал Омбудсмен.

Арман Татоян подчеркнул, что антиармянская политика Азербайджана и после войны не уменьшилась ни на йотту.

«Для меня, как для правозащитника, мир является высшей ценностью, но вы знаете, когда у нас нет гарантий соблюдения наших прав, мы можем столкнуться и с более серьезными проблемами. Хочу отметить, что основной гарантией является отвод азербайджанских военнослужащих от границы, что мы должны обосновать механизмами защиты прав человека», - подчеркнул Арман Татоян.