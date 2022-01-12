В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в ЛНР заявляли, что 10 января украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики.

"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Молодежное, Калиновка, Калиново и Голубовское из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.