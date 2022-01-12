Арменофобия - залог политической жизни высокопоставленных чиновников Азербайджана: Омбудсмен Армении

Истинная причина и истинный источник провокаций Азербайджана на армяно-азербайджанской границе - это проводимая азербайджанскими властями государственная политика пропаганды ненависти и вражды к Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в разговоре с журналистами заявил Защитник прав человека Арман Татоян.

«И это не столько и не только риторика, а государственная политика, которая реализуется на протяжении многих лет, с чем я сталкивался в разных случаях. К примеру, даже сферы образования, науки, культуры, спорта. Арменофобия и вражда проходят через них красной нитью. После войны сам президент Азербайджана с гордостью заявил, что в Азербайджане усилилась ненависть к армянскому народу», - отметил Арман Татоян.

Защитник прав человека подчеркнул, что политика арменофобии в Азербайджане не прекратится, поскольку она является источником питания политической жизни азербайджанских властей, залогом политической жизни их высокопоставленных чиновников.

«Это целенаправленная политика - поддерживать в своем народе ненависть к армянам, отвлекать народ от своих собственных проблем. Создана такая система, которая полностью нарушает систему прав человека и демократии», - подчеркнул Арман Татоян.