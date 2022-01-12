В Германии зафиксировали антирекорд по числу заражений коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 80 430, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 7 661 811 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 384 пациента. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 114 735. В стране с населением 83,2 млн человек выздоровели свыше 6,2 млн.

Согласно предварительным результатам специальной оценки Федерального статистического ведомства Германии, годовой показатель смертности в ФРГ впервые с 1946 года превысил отметку в 1 млн человек и составил 1 016 899. Столь большое абсолютное значение показателя смертности объясняется существенно возросшей по сравнению с серединой ХХ века численностью населения страны и увеличением доли пожилых людей в его структуре. Как следует из материалов ведомства, одной из причин ускорения роста годового числа умерших также стала пандемия: за период с 2019 по 2021 год прирост смертности составил около 8%, в 2-4 раза превысив прогнозы экспертов.