Армянские миротворцы в Алматы провели учения по отражению нападения на контрольно-пропускной пункт хлебозавода

Российский телеканал «Россия 24» показал репортаж из Алматы, в котором представил деятельность и армянских миротворцев, прибывших в Казахстан в составе миротворческого контингента ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», в репортаже было отмечено, что армянские миротворцы провели учения по отражению возможного нападения на контрольно-пропускной пункт самого крупного хлебного комбината Алматы. Отмечается, что миротворческий контингент ОДКБ в ходе беспорядков не случайно взял под контроль комбинат, так как он в буквальном смысле кормит все население города.

Представитель армянского миротворческого контингента Сейран Кочарян в репортаже рассказал, что жители города и сотрудники комбината очень гостеприимны, приняли их с открытыми сердцами и высоко оценивают их деятельность.