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По факту убийства трех военнослужащих, совершенного противником, возбуждено уголовное дело

По факту убийства трех военнослужащих, совершенного противником, возбуждено уголовное дело

По факту убийства трех военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, совершенного ВС Азербайджана, В пятом гарнизонном следственном отделе Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Следственный комитет РА. В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено по пунктам 1, 2, 6, 7 и 13 части 2 статьи 104 УК Армении.

«По предварительным данным, 11 января 2022 года в результате обстрела со стороны противника на оборонительном участке N-ской воинской части Министерства обороны Армении смертельные огнестрельные ранения получили военнослужащие срочной службы: рядовой Артур Артемович Мхитарян, 2002 г. р., рядовой Ваан Вачаганович Бабаян и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян, 2002 г. р.», - говорится в сообщении.

Ведется следствие.
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