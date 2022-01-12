По факту убийства трех военнослужащих, совершенного противником, возбуждено уголовное дело

По факту убийства трех военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения, совершенного ВС Азербайджана, В пятом гарнизонном следственном отделе Военно-следственного управления Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Следственный комитет РА. В нем отмечается, что уголовное дело возбуждено по пунктам 1, 2, 6, 7 и 13 части 2 статьи 104 УК Армении.

«По предварительным данным, 11 января 2022 года в результате обстрела со стороны противника на оборонительном участке N-ской воинской части Министерства обороны Армении смертельные огнестрельные ранения получили военнослужащие срочной службы: рядовой Артур Артемович Мхитарян, 2002 г. р., рядовой Ваан Вачаганович Бабаян и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян, 2002 г. р.», - говорится в сообщении.

Ведется следствие.