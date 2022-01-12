КНДР подтвердила испытание гиперзвуковой ракеты

КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты, ее боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров, за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Как передает Арменпресс, об этом сообщил официальный печатный орган Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной предположительно баллистической ракеты. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи официально заявил, что ракета пролетела минимум 700 километров, а наивысшая скорость составила 10 Махов при наибольшей высоте полета в 60 километров. По мнению южнокорейских военных, этот снаряд "более совершенный", но подтверждать, является ли он гиперзвуковой ракетой, в комитете пока отказались.

"Товарищ Ким Чен Ын 11 января наблюдал за проведением испытательного пуска гиперзвуковой ракеты. Испытание в очередной раз прошло успешно… Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и… поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров", - сообщила газета.

Как отметило южнокорейское агентство Ренхап, по опубликованным "Нодон Синмун" фото нового пуска от 11 января видно, что модель ракеты похожа на ту, что была пущена 5 января.