СМИ: продовольственная программа ООН не может оказывать помощь КНДР

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН лишилась возможности оказывать КНДР гуманитарную помощь. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду южнокорейский телеканал KBS, ссылаясь на доклад этой организации.

По его данным, в прошлом году Пхеньян получал помощь по линии ВПП ООН лишь в период с января по март. Всего за это время КНДР была передана 5 861 тонна продовольствия. В качестве основных причин прекращения поставок называются закрытие Севером государственных границ в целях недопущения проникновения коронавируса извне, а также введение ограничений на передвижение внутри страны.

В этой связи мониторинг распределения гуманитарной помощи и продовольственной ситуацией в КНДР осуществлялся в удаленном режиме, а после марта прошлого года был полностью прекращен. Последний сотрудник представительства Всемирной продовольственной программы в Пхеньяне покинул страну в марте прошлого года, отмечается в сообщении.