В Армении за прошедший день подтверждено 289 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 12 января в Армении всего подтверждено 346 513 случаев заражения COVID-19, 333 200 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 010 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 789 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 134 теста. Подтверждено 289 случаев заражения COVID-19, вылечились 83 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 620 189 тестирований.