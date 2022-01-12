У берегов Камчатки произошло второе за сутки землетрясение
10:27, 12 Январь, 2022
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду днем у восточного побережья Камчатки․ Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных сайта Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 12.37 местного времени (3.37 мск) в акватории Тихого океана в 175 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров.
До этого землетрясение произошло во вторник в 15.34 местного времени (6.34 мск).
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