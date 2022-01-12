Во время беспорядков в Казахстане повредили более 50 административных зданий

Более 150 бизнес-объектов и более 50 административных зданий были повреждены в Казахстане в ходе беспорядков. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на первом заседании нового правительства республики.

"По оперативным данным акиматов (местных администраций разного уровня - прим. ТАСС), по стране повреждено в восьми регионах 53 государственных объекта и 151 объект малого и среднего предпринимательства. Точное количество поврежденных объектов акиматами актуализируется ежедневно. <...> Во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба", - сообщил министр.

Согласно продемонстрированной министром презентации, больше всего объектов пострадало в Алма-Ате - 166.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.

Во вторник Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, при этом, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряде других ведомств. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе, в экономическом и банковском секторе.