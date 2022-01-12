Посредством культуры, театра познаешь себя, других, мир: Рубен Бабаян

Театр начинается с самого входа. Зрители с самого входа в театр должны понимать, что они попали в другой мир. Люди приходят в театр не для того, чтобы продолжать свою повседневную жизнь, а для того, чтобы перейти в другую атмосферу. Испортить настроение зрителям или поднять его можно прямо со входа. Нужна одна улыбка, приветствие и немного внимания. Каждый человек нуждается во внимании, и если он чувствует, что находится в центре внимания, ему сразу становится хорошо. Таково мнение режиссера и художественного руководителя Ереванского государственного театра кукол имени Ованеса Туманяна Рубена Бабаяна, с которым корреспондент «Арменпресс» беседовала о театре, о предстоящих театральных программах в Армении и о Театре кукол.

По словам Рубена Бабаяна, театр действительно очень разнообразен. Мы даже не можем дать определения, что это армянский театр, а это итальянский театр. Бабаян импонирует «говорящему» театру. «Интерактивный театр не обязывает зрителя отреагировать сразу, аплодисментами или иным образом, ему должно быть понятно, что это был серьезный разговор, а не попытка учить чему-то. Театр открывает глубину души человека. Когда мы говорим, что в обществе есть нетерпимость и ненависть, мы забываем, что это происходит от отсутствия культурного образования, потому что через культуру познаешь себя, других, мир, понимаешь, насколько богат мир и насколько он разнообразен. Театр всегда направляет послания, потому что это искусство своего времени. Оно рождается в данный момент, и умирает в данный момент. И театр должен реагировать на требования, которые существуют сегодня», - подчеркивает художественный руководитель кукольного театра и добавляет, что нужно знать, что же необходимо - залечивать раны или посыпать их солю. Зрителям нужно показывать, что в жизни всегда бывают светлые пятна, никогда нельзя разочаровываться и отрицать жизнь. Им необходимо говорить, что светлые пятна есть, и они на самом деле в нас, мы их рассеиваем.

Режиссер затронул и театральную действительность Армении. Он заверил, что происходящее в армянском театре вселяет надежды, так как в этой сфере много молодых, замечательных режиссеров, среди которых Ваан Бадалян, Григор Хачатрян, Нора Григорян, Гор Маргарян, Нарине Григорян, Самсон Мовсесян, Тадевик Мелконян, Зара Антонян, Сурен Шахвердян, Лили Элбакян, Лусине Ернджакян и другие. «У нас еще не бывало столько разных режиссеров, таких личностей. Пришло поколение гораздо более открытое. Этому помогли и международные фестивали», -отметил Рубен Бабаян.

Говоря о предстоящих программах Театра кукол, он подчеркнул, что год будет богат новыми спектаклями, они сделают все возможное, чтобы принимать режиссеров из-за рубежа, будут гастролировать по регионам Армении и Арцаха.