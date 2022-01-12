ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан воздержаться от применения силы

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы и вступить в содержательный диалог для для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом «Арменпресс» заявил пресс-секретарь Действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постоянного представительства Польши при ОБСЕ Бартош Кемпински, отвечая на вопрос, как председательство ОБСЕ оценивает военную провокацию, совершенную ВС Азербайджана 11 января на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, и нарушения режима прекращения огня в результате которых армянская сторона понесла две жертвы.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы, вступить в содержательный диалог для разрешения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы возобновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира в регионе, устойчивого развития и регионального развития. В этом плане мы будем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал он.

Согласно сообщению Министерства обороны РА, 11 января около 15:15 азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским военным позициям, расположенным на участке Верхняя Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести. Около 17:30 азербайджанская сторона с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов возобновила огонь в направлении армянских позиций, расположенных на указанном участке армяно-азербайджанской границы. Армянская сторона предприняла адекватные действия. На тот момент было известно о трех раненых. Позже в конце дня Министерство обороны с глубокой скорбью сообщило, что в результате провокаций азербайджанских подразделений погибли военнослужащие N-ской воинской части МО РА, рядовой Артур Артемович Мхитарян, 2002 г. р. и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян, 2002 г. р. Еще двое военнослужащих получили ранения, угрозы их жизни нет.

Позже Министерство обороны РА сообщило, что 11 января в полночь, в зоне ожесточенной перестрелки в результате провокации, совершенной азербайджанскими подразделениями в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, было обнаружено тело военнослужащего ВС РА, Ваана Вачагановича Бабаяна, 2003 г. р., получившего смертельные огнестрельные ранения. Министерство обороны РА разделяет горе утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.