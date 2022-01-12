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Европейские индексы выросли - 11-01-22

Европейские индексы выросли - 11-01-22

МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.10% и составил 15941.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.95% и составил 7183.38 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 7491.37 пункта, а российский RTSI вырос на 1.93% и составил 1595.45 пункта.


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