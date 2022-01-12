Цены на цветные металлы - 11-01-22

ЛОНДОН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2934.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9641.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2289.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 20900.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 40100.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3545.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.