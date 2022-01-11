Провокация Баку - очередное проявление посягательства Азербайджана против территориальной целостности Армении: МИД

МИД Армении выступил с заявлением о нарушении режима прекращения огня вооруженными силами Азербайджана 11 января. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится:

“Решительно осуждаем грубое нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов на восточном направлении границы Армении сегодня, 11 января, в результате котрого погибли военнослужащие ВС Армении Артур Артемович Мхитарян и Рудик Рафикович Гарибян, и двое военнослужащих были ранены. Выражаем глубокие соболезнования семьям и родным погибших военнослужащих и желаем раненым военнослужащим скорейшего выздоровления.

Провокация подразделений азербайджанских вооруженных сил является очередным проявлением продолжающихся посягательств Азербайджана против территориальной целостности Армении, начавшихся 12 мая 2021 года проникновением на суверенную территорию Республики Армении и продолжающихся регулярными вооруженными нападениями.

Республика Армения обращает внимание международного сообщества на факт, что официальный Баку, продолжая посягательства против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, нарушает основополагающие принципы международного права, в том числе Устав ООН, и подрывает региональную безопасность.

Армянская сторона неоднократно отмечала, что одним из способов избежать дальнейшего обострения ситуации может быть зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы и запуск механизма международного мониторинга вдоль границы.

Призываем азербайджанские власти воздержаться от провокационных действий и выполнить обязательства по установлению стабильности в регионе, взятые на себя трехсторонним заявлением в Сочи и по итогам встречи в Брюсселе”.