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В результате азербайджанской провокации погибли двое военнослужащих 

В результате азербайджанской провокации погибли двое военнослужащих 

В результате провокации подразделений вооруженных сил Азербайджана в восточном направлении армяно-азербайджанской границы погибли военнослужащие ВС Армении рядовой Артур Артемович Мхитарян (2002 г.р.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (2002 г.р.). 

«Министерство обороны Армении разделяет скорбь утраты, выражает соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших военнослужащих», - как сообщает Арменпресс, говорится в сообщении МО Армении.

Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает.

По состоянию на 21:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.


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