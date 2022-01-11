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ОДКБ и МО Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов правоохранителям

ОДКБ и МО Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов правоохранителям

Командование миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил журналистам командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.

Он подчеркнул, что после выполнения задач миротворческие силы ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Также Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. 

По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.


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