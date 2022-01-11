Нового главу Европарламента изберут 18 января

Выборы нового главы Европарламента запланированы на 18 января, пока функции спикера перейдут к первому заму Роберте Метсоле. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы парламента.

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался на 66-м году жизни в ночь на вторник в онкологическом центре итальянского города Авиано, куда он был госпитализирован в конце декабря в связи с серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы.

"Согласно действующему уставу Европейского парламента, временно функции председателя будет выполнять первый заместитель главы института вплоть до выборов нового председателя. Как и предполагалось изначально до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя ЕП для второго срока состоятся 18 января в ходе пленарной сессии в Страсбурге", - указывается в документе.