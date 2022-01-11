Существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая "омикрон". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенных во вторник новых, промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения.

"Техническая консультативная группа полагает, что необходимо продолжать разрабатывать вакцины от COVID-19, которые имеют большое влияние на предотвращение новых заражений и распространения вируса в дополнение к предотвращению развития тяжелой формы заболевания и смерти. До тех пор, пока такие вакцины не станут доступными, а вирус мутирует, состав существующих препаратов от COVID-19 необходимо обновить, чтобы обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, включая "омикрон", а также новыми штаммами, рекомендованный ВОЗ", - говорится в заявлении.

Ранее глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете заявил о том, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом "омикрон" в ближайшие шесть-восемь недель.

Как ожидается, 13 января в Женеве пройдет очередное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.