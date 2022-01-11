Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности
"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по украинскому вопросу и теме коллективной безопасности.
"Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад в дискуссиях с президентом Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность, он остается актуальной и требовательной площадкой для разрешения украинского кризиса", - сказал Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Париже.
Вместе с французский лидер приветствовал дискуссии, которые идут между РФ и США по Украине и другим вопросам, в том числе по теме коллективной безопасности.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм