Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА

Перестрелка на армяно-азербайджанской границе продолжается: Азербайджан применяет артиллерию и БПЛА

11 января, в районе 17:30 часов, подразделения вооруженных сил Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций, дислоцированных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, с применением артиллерии и беспилотников. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, армянская сторона предприняла соразмерные ответные действия. По состоянию на 18:30 перестрелка продолжается.

Данные о потерях армянской стороны уточняются. На данный момент известно о трех раненых.

Минобороны будет регулярно выступать с сообщениями о развитии ситуации.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]