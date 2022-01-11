Мишустин поздравил нового премьер-министра Казахстана

Состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт правительства РФ, Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу с назначением, пожелал успехов на новом ответственном посту.

Главы правительств подчеркнули важность дальнейшего укрепления конструктивного сотрудничества России и Казахстана в различных областях. Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

Михаил Мишустин также направил Алихану Смаилову поздравительное послание. В нём, в частности, отмечается готовность совместными усилиями укреплять торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, создавать благоприятные условия для продвижения крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, высоких технологиях, транспортной инфраструктуре и других областях.