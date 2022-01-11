Союзники приветствуют решение политического руководства Армении участвовать в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане

Спровоцированные в Казахстане хаос и нестабильность были проблемой не только казахстанского общества: дестабилизирующие тенденции, которые могли прийти в Казахстан, неизбежно дошли бы и до Южного Кавказа, и силы, пытающиеся дестабилизировать Центральную Азию, не остановились бы перед угрозой дестабилизации Северного Кавказа и Южного Кавказа. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие», координатор Евразийского экспертного клуба, политический аналитик Арам Сафарян, высоко оценив принятое под председательством Армении решение об отправке миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

«Тот факт, что глава правительства Армении Никол Пашинян председательствовал на заседании как глава председательствующей в Совете коллективной безопасности страны, и не создал никаких препятствий для принятия своевременного и правильного решения со стороны ОДКБ и приведения ситуации в Казахстане в рамки управляемости, заслуживает высокой оценки и похвал, а также свидетельствует о том, что уже в который раз Армения проявляет свою конструктивную роль в евразийской цивилизации, не вредя, не препятствуя, а, наоборот, своей конструктивной позицией участвуя во всех центростремительных процессах», - подчеркнул Арам Сафарян.

5 января, когда продолжавшиеся несколько дней протесты в Казахстане уже переросли в массовые беспорядки и вооруженные столкновения, премьер-министр Армении Никол Пашинян как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ на основе обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева начал незамедлительные консультации с главами государств-членов ОДКБ по ситуации в Казахстане, и уже 6 января сообщил, что в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

- Господин Сафарян, как Вы думаете, действительно ли было необходимо вмешательство ОДКБ в этой ситуации? Существовала ли реальная угроза национальной безопасности и стабильности в государстве-члене ОДКБ? Как Вы оцениваете роль Армении как председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ в этом процессе?

- С момента, когда президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой провести миротворческую операцию в Казахстане, а также представил ведущую к дестабилизации реальную ситуацию в стране, стало очевидно, что против территории евразийской цивилизации была осуществлена беспрецедентная террористическая и деструктивная деятельность.

Скажу сразу, что присоединяюсь к армии всех сторонников евразийской цивилизации, а также политиков, общественных и культурных деятелей, которые приветствуют идею ввода вооруженных сил ОДКБ в Казахстан. Я много лет занимаюсь изучением процессом евразийской экономической интеграции и за это время имел возможность глубоко изучить вопросы внутренней и внешней политики Казахстана. Я знаком со многими видными деятелями казахстанской политической элиты, у меня есть друзья среди казахстанских политологов и ученых, и для меня совершенно не все равно, что сейчас происходит в братском Казахстане.

Хочу сказать, что высоко оцениваю решение политического руководства Армении направить вооруженные силы в Казахстан по каналу ОДКБ, и со мной согласны мои казахстанские, российские и белорусские коллеги. Это очень важное решение, и я думаю, что постсоветские силы, которые приветствуют развитие и расширение интеграционных процессов, по достоинству оценили данное решение руководства Армении. Думаю, что это решение было своевременным и решительным шагом, предпринятым для предотвращения хаоса и анархии в Казахстане, стабилизации ситуации и сохранения конституционного строя страны.

Хочу сказать также, что в эти дни я внимательно слежу за действиями полномочных органов Казахстана после того, когда защита объектов стратегического значения перешла миротворческому контингенту ОДКБ численностью 2500 человек. Я вижу, с каким успехом и насколько организованно можно восстановить функционирование поврежденных инфраструктур, какие попытки делаются для установления стабильности, и, не в последнюю очередь, конечно, как борются с дестабилизирующими элементами, которые привели страну на грань хаоса.

Я хочу, чтобы для наших соотечественников было предельно ясно: то, что казахстанские официальные круги сегодня еще не называют инстанции, круги и силы, доведшие страну до грани хаоса и анархии, не означает, что мы не знаем их имен. Просто тут нужно собрать очень серьезные доказательства, и я думаю, что правоохранительные органы Казахстана полностью в состоянии провести расследование, которое прояснит для сотрудничающих народов постсоветского пространства, что послужило причиной этой дестабилизации и кто настоящие виновники этой дестабилизации.

Лично я считаю, что виновных надо искать среди сил, которые хотели бы отдалить Казахстан от России, которые хотели бы провалить евразийскую интеграцию или, по крайней мере, создать для нее значительные трудности. Думаю, это те силы, которые хотят привнести в Казахстан экстремистские идеи и на длительное время превратить страну в арену хаоса. После этого хаоса, как многие из нас сейчас понимают, дело не остановилось бы, потому что после этого была бы поставлена еще одна — на этот раз гораздо большая цель — создать хаос и анархию в огромной России.

Это понятная мне политическая задача в контексте современного конфликта между цивилизациями, и для противодействия ей сотрудничающим народам России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, сотрудничающим государствам, органам государственной власти при участии здравых сил общества необходимо объединиться, сплотиться, обменяться исчерпывающей и честной информацией о реальном положении дел в наших странах, суметь предотвратить возможный взрыв, который разрушит евразийскую цивилизацию изнутри.

- Т.е. Вы видите какие-то внешние, геополитические следы в событиях в Казахстане?

- Повторяю, то, что сегодня мы видим, следя за нашими казахстанскими коллегами, - мы пока не называем имен, не называем конкретные круги, которые могут быть причастны к этому хаосу, совсем не означает, что мы не понимаем, откуда могла возникнуть эта опасность. Убежден, что это должны сделать в первую очередь не мы, народы евразийской цивилизации, наша интеллигенция, общественные и политические деятели, а казахи, нынешние хозяева положения в Казахстане, здоровые силы казахского общества.

Хочу отметить, что в Казахстане было несколько больших достижений, которые нужно было хранить как зеницу ока. Это межрелигиозная толерантность, межнациональное согласие и мир, консолидация созидательных сил страны вокруг властей во имя поставленных больших целей. А цели действительно огромные и направлены на то, чтобы в будущем Казахстан стал одним из ведущих государств мира. И то, что в Казахстане нашлись люди, которые по разным реальным или надуманным мотивам дестабилизировали ситуацию, превратив страну в арену хаоса и анархии, говорит о том, что успехи Казахстана многих не оставляли в покое.

Не надо поддаваться всевозможным лозунгам или разговорам. Нужно смотреть в суть вещей: к чему мог привести хаос в Казахстане? Это могло бы привести к дестабилизации Центральной Азии, срыву евразийских интеграционных процессов или, по крайней мере, их замедлению, установлению атмосферы недоверия и подозрений на евразийском пространстве и распаду ОДКБ.

И тот факт, что по просьбе Казахстана ОДКБ провела миротворческую операцию, тот факт, что глава правительства Армении Никол Пашинян председательствовал на заседании как глава председательствующей в Совете коллективной безопасности страны, и не создал никаких препятствий для принятия своевременного и правильного решения со стороны ОДКБ и приведения ситуации в Казахстане в рамки управляемости, заслуживает высокой оценки и похвал, а также свидетельствует о том, что уже в который раз Армения проявляет свою конструктивную роль в евразийской цивилизации, не вредя, не препятствуя, а, наоборот, своей конструктивной позицией участвуя во всех центростремительных процессах.

Хочу еще раз сказать и подчеркнуть, что хаос в Казахстане был проблемой не только казахстанского общества. Тот факт, что ситуация вышла из-под контроля в этой стране, свидетельствует о том, что в современном мире, при наличии гибридных войн и жесточайших методов геополитической конкуренции, нам нужно еще более укреплять сотрудничество с союзниками по ОДКБ, мы должны уметь правильно и своевременно находить те нити тревожащих и вредных процессов, те следы, которые могут привести к распаду постсоветского пространства, а с другой стороны - продолжать свое конструктивное участие в евразийском интеграционном процессе, то, чего действительно хочет наш народ, то, во что действительно верит большинство армянского общества, и это отвечает настоящим, глубоким интересам нашего государства, нашего народа.

- А как Вы думаете, оценят ли такой конструктивный подход Республики Армения наши партнеры по ОДКБ и ЕАЭС, прежде всего - Россия?

- Очень хороший вопрос. У меня есть два ответа на него. У этого вопроса две стороны. Одна сторона — это наш внутренний вопрос, другая — наша внешняя политика, в частности, армяно-российские отношения. Что касается нашего внутреннего вопроса, то наши действия должны были быть основаны на формировании в Армении конструктивной атмосферы по этому вопросу, служащей мобилизации возможных ресурсов Республики Армения, предотвращению дестабилизационных процессов, и в этом смысле у руководства Республики Армения просто не было альтернативы, оно должно было пойти на этот шаг.

Что касается другой стороны вопроса, то я уже имел возможность поговорить с московскими, питерскими и другими очень влиятельными политологами и аналитиками, близкими к официальным кругам, и они высоко оценивают такую позицию Армении, которая еще раз подчеркнула, что среди этого огромного количества государств у России на самом деле очень мало реальных союзников и друзей, и одним из них является Армения. Стоя в этот момент рядом с Россией, протягивая руку помощи братскому Казахстану, с народом которого армянский народ связывает многовековая традиция дружбы и взаимопомощи, Армения показывает, что на самом деле мы очень близки друг другу, что на самом деле мы нуждаемся друг в друге, и те конструктивные интеграционные процессы, которые широко развернулись в последние годы, исходят из нашего сердца, из наших интересов, и наше общество хочет, чтобы мы были сильнее, благополучнее.

Дестабилизирующие тенденции, которые могли прийти в Казахстан, неизбежно дошли бы и до Южного Кавказа. Те силы, которые пытались дестабилизировать Центральную Азию, не остановились бы перед угрозой дестабилизации Северного Кавказа и Южного Кавказа, они бы продолжили свои действия, и это вызывает серьезную озабоченность у всех, для кого стабильность и твердость государственной власти являются действительно важными ценностями.

- Можно ли сказать, что это, по сути, беспрецедентное явление в истории ОДКБ?

- Да, это первый подобный случай, и хорошо, что мы правильно и вовремя отреагировали на него. Да, это первый случай проведения серьезной военно-политической операции на территории государства-члена ОДКБ по запросу одного из государств-членов ОДКБ.

Это показывает, что этот блок не так бесполезен и бессмыслен, как утверждают многие его противники, в том числе и в нашей стране. Это говорит о том, что когда наши страны захотят и если наши страны смогут договориться друг с другом, то они своими совместными действиями могут иметь такое влиятельное присутствие в мире, в том числе военно-политическое присутствие, которое вызовет уважение у всех наших друзей, и не только у них.

- Как Вы, как опытный политолог, представляете дальнейшее политическое развитие событий в Казахстане?

- Думаю, что ввод вооруженных сил ОДКБ в Казахстан - это просто поддержка казахстанским силовым структурам в урегулировании ситуации в стране. Все дальнейшие шаги зависят от казахстанской политической элиты. Миротворцы ОДКБ скоро вернутся домой. Решение об этом уже принято. Политическая элита Казахстана должна быть в состоянии принять серьезные решения, первое из которых сегодня уже принято: сформировано новое правительство, утверждена новая программа правительства, Алихан Смаилов назначен премьер-министром Казахстана.

Я думаю, что эта новая программа, которую казахстанское правительство очень оперативно представило своему обществу и своему народу, должна дать конструктивным силам возможность сплотиться вокруг руководства страны и продолжить решение очень почетных и очень высоких задач, которые Казахстан поставил перед собой. Хочу напомнить, что к 2050 году они хотят войти в число 40 самых развитых стран мира. И это будет возможно, если будет вестись неустанная работа, если удастся сохранить конструктивную атмосферу во всей стране, отстаивая те достижения, о которых я уже сказал.

Беседу вел Арам Саркисян