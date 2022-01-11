Вице-премьер Армении провел встречу с послом Нидерландов

Нидерланды помогут правительству Армении в сферах сельского хозяйства, укрепления демократических институтов и защиты прав человека. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, такую готовность выразил Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерс сегодня во время встречи с вице-премьером Республики Армения Амбарцумом Матевосяном.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян приветствовал посла, поблагодарил парламент дружественной страны за позицию по Арцаху, а также за решение оказать гуманитарную помощь народу Арцаха, и высоко оценил активную деятельность посольства, направленную как на реализацию социально-экономических программ по развитию общин Армении, так и на помощь в борьбе с COVID-19.

Посол Схермерс поблагодарил вице-премьера за встречу и, подчеркнув важность активного сотрудничества между правительствами двух стран, отметил, что в этом году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Королевством Нидерландов.

Посол также подчеркнул важность налаженного в сфере экономического развития сотрудничества и отметил, что целью Нидерландов является привлечение инвестиций в Армению и поддержка бизнес-сообщества как в сфере сельского хозяйства, так и в области информационных технологий.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство Армении особенно заинтересовано в опыте Нидерландов в сфере сельского хозяйства и сделает все возможное для активизации сотрудничества в этом направлении.