ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Верин Шоржа, ранен военнослужащий

Подразделения ВС Азербайджана 11 января в 15:15 часов открыли огонь по армянским боевым постам в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен.

По состоянию на 17:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Республики Армения.