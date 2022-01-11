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ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Верин Шоржа, ранен военнослужащий

ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Верин Шоржа, ранен военнослужащий

Подразделения ВС Азербайджана 11 января в 15:15 часов открыли огонь по армянским боевым постам в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен.

По состоянию на 17:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Республики Армения.


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