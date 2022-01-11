Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-01-22

ЕРЕВАН, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 января, курс доллара США сократился на 0.64 драмa и составил 482.32 драм. Курс евро сократился на 0.29 драмa и составил 546.61 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.44 драм. Курс британского фунта вырос на 0.58 драмa и составил 656.44 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 12.08 драмa и составила 27822.56 драм. Цена серебра выросла на 2.88 драмa и составила 348.21 драм. Цена платины сократилась на 469.45 драмa и составила 14436.97 драм.