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Азиатские индексы - 11-01-22

Азиатские индексы - 11-01-22

ТОКИО, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.90% и составил 28222.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.44% и составил 1986.82 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.73% и составил 3567.44 пункта, а HANG SENG снизился на 0.03% и составил 23739.06 пункта.


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