Известны соперники первого тура чемпионата Армении по шахматам среди женщин и мужчин.

Как передает «Арменпресс», по итогам жеребьевки, состоявшейся в Доме шахмат имени Тиграна Петросяна, встретятся: Шант Саркисян - Мануел Петросян, Айк Мартиросян - Тигран Петросян, Завен Андриасян - Арман Пашикян, Мамикон Гарибян - Ованнес Габузян, Тигран Арутюнян - Давид Шагинян, Арман Микаелян - Самвел Тер-Саакян.

В женском турнире в первом туре силами померятся: Нарине Гаспарян - Сусанна Габоян, Вероника Хачатрян - Анна Хачатрян, Наре Аракелян - Астхик Акопян, Мариам Мкрчтян - Мариам Аветисян, Аця Едигарян - Мария Геворгян.

Чемпионат Армении среди женщин состоит из 9 туров, он завершится 20-го февраля, а мужской чемпионат из 11 туров и завершится 23-го февраля.