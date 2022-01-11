США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану

Соединенные Штаты выделят дополнительно более $308 млн и миллион доз вакцин от коронавируса в качестве гуманитарной помощи населению Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщается в пресс-релизе Белого дома, опубликованном на его сайте.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пожертвовании на сумму более $308 млн в качестве гуманитарной помощи народу Афганистана", - говорится в заявлении. "В дополнение Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана 1 млн дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 млн доз", - указано в пресс-релизе.