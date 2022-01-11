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Генеральный прокурор Армении выехал с рабочим визитом в РФ

Генеральный прокурор Армении выехал с рабочим визитом в РФ

11 января в Москву по приглашению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова выехала делегация, возглавляемая генеральным прокурором РА Артуром Давтяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Генеральной прокуратуре РА, Артур Давтян и члены делегации примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 300-летию образования прокуратуры Российской Федерации.

В ходе визита в рамках приема глав делегаций планируется встреча с генеральным прокурором Российской Федерации, а также участие и в других мероприятиях.


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