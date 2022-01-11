Темпы роста заражения вариантом коронавируса "омикрон" стабилизировались во многих странах, хотя значительно превышают скорость распространения дельта-штамма. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы установить эффективность вакцин против омикрон-штамма. Как сообщает агентство, организация ожидает эти данные в течение ближайшей недели.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году.