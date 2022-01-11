Государство обеспечит бесплатными учебниками учеников 1-4 классов также и частных школ

Постоянная комиссия по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту Национального собрания РА одобрила законодательную инициативу, инициированную председателем комиссии, депутатом от фракции ГД Сисаком Габриеляном, согласно которой бесплатными учебниками будут обеспечиваться и ученики 1-4 классов частных школ, т.е. за счет средств государственного бюджета. Как передает «Арменпресс», проект внесения изменений в Закон РА «Об образовании» на заседании комиссии НС представил автор инициативы Сисак Габриелян.

В государственных школах учебники школьников младших с 1 по 4 классов выдаются бесплатно, т.е. за счет средств государственного бюджета.

Депутат подчеркнул, что учебники выдаются не школе, а ребенку, и не должно быть разницы, в какой школе учится ребенок. Таким образом, в проект предлагается внести следующее изменение: «Государство бесплатными учебниками, за счет средств государственного бюджета, обеспечивает учащихся 1-4 классов всех общеобразовательных учреждений, реализующих начальные образовательные программы».