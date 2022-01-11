По реадмиссионным соглашениям Армения получила 785 исков в отношении 1 354 лиц

В рамках соглашений о реадмиссии, подписанных с Европейским Союзом и Российской Федерацией, в Миграционную службу Армении в 2021 году поступило 785 запросов на реадмиссию в отношении 1 354 человек. Как передает «Арменпресс», Миграционная служба Армении сообщает, что страной-лидером по количеству поступивших исков является Германия - 503 иска против 916 лиц, из которых в отношении 674 лиц (83,42%) - подтверждены, за ней следует Франция - 134 иска в отношении 174 человек, у 167 человек подтверждено гражданство (96,53%).

В решение правительства Республики Армения внесены изменения, в результате которых круг получателей государственной программы первичной помощи, направленной на реинтеграцию граждан, возвращающихся в Республику Армения (в том числе возвращающихся в принудительном порядке), расширился. Программа состоит из двух компонентов: предоставление информационного содействия и соответствующее направление их потребностей, компенсация платы за жилье принудительным, в отдельных случаях и добровольным репатриантам.

В рамках программы в 2021 году Управлением по возвращению и реинтеграции Миграционной службы было принято 25 заявлений, из них одобрено 21 заявление и отклонено 4. Бенефициары из Германии, России, Швеции, Франции, Австрии и Швейцарии. При этом, 4 вернулись добровольно, 17 - принудительно. Всего программой компенсации арендной платы воспользовались 66 человек, 21 бенефициар.