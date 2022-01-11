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В Армении ожидается переменчивая погода, температура понизится на 10-12 градусов

В Армении ожидается переменчивая погода, температура понизится на 10-12 градусов

В Армении 11, 12, 15 и 16 января осадков не ожидается

В вечерние часы 12-го января в отдельных районах, 13-го и 14-го в большинстве районов ожидаются осадки и туман, 13-го в горных и предгорных районах, 14-го во всех районах в виде снега.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что 13-14 января в Ереване ожидаются осадки и туман, 13 января - в виде мокрого снега, 14 января - в виде снега.

14-го и 15-го января температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов.

В Арцахе сегодня и завтра осадков  не ожидается.


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