В Армении ожидается переменчивая погода, температура понизится на 10-12 градусов
15:22, 11 Январь, 2022
В Армении 11, 12, 15 и 16 января осадков не ожидается
В вечерние часы 12-го января в отдельных районах, 13-го и 14-го в большинстве районов ожидаются осадки и туман, 13-го в горных и предгорных районах, 14-го во всех районах в виде снега.
Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что 13-14 января в Ереване ожидаются осадки и туман, 13 января - в виде мокрого снега, 14 января - в виде снега.
14-го и 15-го января температура воздуха постепенно понизится на 10-12 градусов.
В Арцахе сегодня и завтра осадков не ожидается.
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