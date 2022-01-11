СМИ: в Кабуле группа женщин устроила акцию протеста против политики талибов

Группа афганских женщин провела акцию протеста в Кабуле. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Aamaj News.

По его сведениям, собравшиеся выступили против политики, проводимой захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в отношении женщин. Участницы акции пронесли плакаты с призывами "положить конец тирании талибов".

После прихода к власти талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Кроме того, представители "Талибана" ограничили доступ девочек в школы в большинстве провинций страны, обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, а местным телеканалам рекомендовали воздержаться от демонстрации фильмов с участием представительниц слабого пола. В сформированное талибами временное правительство женщины также не были включены, что вызвало серьезную критику со стороны международного сообщества.