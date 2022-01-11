 Президент Армении выразил соболезнования семье и родным Размика Давояна

Президент Армении Армен Саркисян в связи с кончиной поэта Размика Давояна направил телеграмму соболезнования. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата президента Армении, в телеграмме, в частности, говорится:

«Вместе с многими моими соотечественниками я испытываю глубокую боль, скорблю о потере одного из лучших представителей нашей новейшей литературы, поэта, общественного деятеля Размика Давояна.

Литература Размика Давояна - это уникальный путь к человеку и к человеческому, она изначально в гармонии с реальностью.

Вот уже более шести десятилетий нас сопровождает его неповторимое и многоплановое творчество - поэзия и проза, стихи, перешедшие в песню, и публицистика.

Он останется таким и в грядущие времена, поскольку Размик Давоян был творческой личностью и гражданином, живущим судьбой Родины.

Выражаю свои соболезнования и слова утешения семье и родным Размика Давояна, его друзьям-писателям и ценителям его литературы».