Заболеваемость из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России произойдет в конце января - начале февраля, как передает Арменпресс, об этом заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" замруководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, штамм распространяется быстро, при этом количество госпитализаций снижено, также меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и летальность.

"Негативные моменты - это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. (...) Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь также снижено в 4,17 раза", - сказал эксперт.

Он добавил, что среди госпитализированных с "омикроном" количество тяжелых случаев также снижено примерно в 2,9 раза, это данные только по ЮАР, по Великобритании - на примерно 70%.

"Мы точно видим, что штамм ("омикрон") менее патогенен. Более того, в собственных исследованиях центра Гамалеи мы показали, что корреспондируется с результатами, которые мы видим у зарубежных коллег, что этот штамм менее летален для лабораторных животных. (...) Мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при этом нулевая летальность у животных", - сказал Логунов.

По словам Логунова, летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока еще существенно выше, чем от гриппа.

На 30 декабря официально сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения "омикроном". 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что появились незавозные случаи заражения, когда заболевали люди, не выезжавшие за границу.