На Филиппинах в результате тюремного бунта погибли шесть человек

Не менее шести заключенных погибли и 33 пострадали в результате столкновений в тюрьме столичного региона Филиппин. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник филиппинское издание Rappler со ссылкой на представителя Бюро управления тюрьмами и пенологии при МВД страны Хавьера Сольду.

По его словам, бунт начался после словесной перепалки между двумя заключенными.

"Тюрьма остается в состоянии повышенной готовности", - заявил Сольда. По его словам, начальник пенитенциарного учреждения был уволен после инцидента.

По данным Agence France-Presse, в указанной тюрьме на данный момент содержатся 1 900 осужденных, в то время как ее вместимость составляет меньше 200.