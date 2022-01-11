Ушел из жизни поэт Размик Давоян
Ушел из жизни поэт, общественный деятель Размик Давоян. Об этом «Арменпресс» сообщил председатель Союза писателей Армении Эдуард Милитонян. Поэт скончался 11 января.
Размик Давоян родился 3 июля 1940 года в селе Мец Парни Спитакского района. Начальное образование получил в местной школе. В 1949 году переехал с семьей в Гюмри (Ленинакан), где окончил среднюю школу и местный медицинский колледж. В 1964 году Размик Давоян окончил Армянский государственный педагогический институт им. Х. Абовян, где учился на историко-лингвистическом факультете. Во время учебы он работал в редакции журнала «Наука и техника», одновременно корректором в редакции «Литературной газеты». С 1965 года возглавлял отдел поэзии «Литературной газеты». 1970 г. Работал в Комитете по культурным связям с диаспорой в должности старшего советника. В 1975-1990 гг. был ответственным секретарем Государственного комитета Армении по наградам. Во время учебы работал в учредительной редакции журнала «Наука и техника», одновременно в редакции «Литературной газеты» корректором. С 1965 года возглавлял отдел поэзии «Литературной газеты». 1970 г. Работал в Комитете по культурным связям с диаспорой в должности старшего советника. 1975-1990 гг. Был ответственным секретарем Государственного комитета по наградам Армении. В 1989 году он был назначен первым заместителем председателя Комиссии по зоне бедствия Верховного Совета Армении. В 1991-1999 гг. был председателем Правления Просветительского и культурного союза Армении «Амазгаин». В 1994-1996 гг. Размик Давоян был избран председателем Правления Союза писателей Армении. 1999-2003 гг. он - советник президента Республики Армения. В 2005-2007 гг. - директор студии документальных фильмов «Ереван». В 2007-2018 гг. - советник директора телеканала «Н1». Свое первое стихотворение он опубликовал в 1957 году. Первый сборник стихов был в ленинаканской газете «Банвор», в 1963 году. Размик Давоян является автором более 40 сборников, в том числе на русском, чешском и английском языках. Его работы публиковались в итальянских, французских, югославских, иранских, китайских и американских периодических изданиях. О жизни и творчестве Размика Давояна писали «Литературная газета», французская «Фигаро», британские «Таймс» и «Васафир». В 1969 году, после пятилетнего запрета был опубликован его «Реквием». В 1972 году в Бейруте впервые была опубликована поэма «Расправа над крестом», а в 1984 году в Нью-Йорке - поэма «Торос Рослин». В 1990 г. авторитетное чешское издательство «Одеон» включило его произведения в антологию мировой литературы.
Редакция "Арменпресс", в связи с кончиной поэта Размика Давояна, соболезнует членам его семьи, родным и близким.
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