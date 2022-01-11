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В Армении за прошедший день подтверждено 243 случая COVID-19

В Армении за прошедший день подтверждено 243 случая COVID-19

По состоянию на 11:00 11 января в Армении всего подтверждено 346 224 случая заражения COVID-19, 333 117 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 006 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 589 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 906 тестов. Подтверждено 243 случая заражения COVID-19, вылечились 132 заболевших, есть 2 летальных исхода.

Всего проведено 2 614 055 тестирований.


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