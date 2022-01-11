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В Казахстане после беспорядков задержали почти 10 тыс. человек

В Казахстане после беспорядков задержали почти 10 тыс. человек

Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 10 тыс. человек в связи с прошедшими в стране беспорядками. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник пресс-служба МВД Казахстана.

Отмечено, что в ходе рейдов полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова и магазины к нему, бронежилет и прочее.


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