КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске — Прим. ред.)", — информирует агентство.

Военные анализируют дополнительную информацию о снаряде.

Как сообщил канал NHK со ссылкой на правительство Японии, это могла быть баллистическая ракета. Власти создали кризисный штаб. По информации агентства Киодо, снаряд упал вне исключительной зоны страны, данных об ущербе не поступало.

Это уже второй тест вооружений КНДР в этом году. Предыдущий состоялся 5 января. Позже Северная Корея сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".