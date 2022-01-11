За последние четыре года реализовано 1 190 субвенциальных программ: вице-премьер

На заседании межведомственной комиссии по оценке заявок на субсидирование развития экономической и социальной инфраструктуры общин Армении, состоявшемся 10 января под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна, было объявлено, что в 2018 - 2021 годах было реализовано около 1 190 программ субсидирования.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение, распространенное Аппаратом вице-премьера, Амбарцум Матевосян посчитал очень важным использование правительством этого инструмента, способствующего развитию общин, и подчеркнул, что он дает реальные и ощутимые результаты.

«В частности, в 2021 году программы субсидий, софинансируемые государственным бюджетом РА, были направлены на строительство жилых улиц, ремонт систем питьевого водоснабжения и водоотвода, на уличное освещение, газификацию населенных пунктов и строительство детских садов. Правительством было предложено увеличить долю софинансирования из государственного бюджета РА на строительство и ремонт детских садов до 80%», - говорится в сообщении.

В ходе заседания был обсужден и вопрос реализации ряда программ в 2022 году, одобренных комиссией в 2021 году, но не реализованных. Было предложено определить объем софинансирования из государственного бюджета в приграничных населенных пунктах и, соответственно, уточнить отраслевые приоритеты.

Вице-премьер, для выявления проблем и их решений, поручил после завершения каждой программы проводить мониторинг.