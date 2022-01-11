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На некоторых автодорогах межгосударственного и республиканского значения местами гололедица

На некоторых автодорогах межгосударственного и республиканского значения местами гололедица

По состоянию на утренние часы 11 января на автодорогах Абовяна, Севана, Аштарака, Апарана, Арагаца, Спитака, Баграмяна, Артика, Ашоцка, Гориса и на поворотах Тигранашена местами гололедица.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент, отмечая, что на автодорогах Ани и Абовяна - густой туман, видимость - в пределах 20 метров.

Перевал Варденяц труднопроходим для транспортных средств с прицепом.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком. Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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