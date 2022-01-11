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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Кипра

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Кипра

 Сейсмологи во вторник зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 у побережья Кипра. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 112 км к северо-западу от города Лимассол, где проживают около 154 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.


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