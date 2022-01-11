Европейские индексы - 10-01-22
МОСКВА, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.13% и составил 15768.27 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.44% и составил 7115.77 пункта, британский FTSE снизился на 0.53% и составил 7445.25 пункта, а российский RTSI вырос на 1.30% и составил 1565.31 пункта.
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