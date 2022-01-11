Цены на цветные металлы - 10-01-22

ЛОНДОН, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.09% и составила 2934.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.50% и составила 9641.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.91% и составила 2289.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.43% и составила 20900.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.12% и составила 40100.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.57% и составила 3545.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 70500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.