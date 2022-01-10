Ключевым остается вопрос немедленного вывода азербайджанских пунктов из окрестностей населенных пунктов:омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян и генеральный прокурор Гурген Нерсисян посетили общины Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах для сбора фактов о произошедших 10 января, около 14:30, обстрелах в направлении отмеченных общин и их последствиях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена Арцаха, согласно собранным фактам, азербайджанская сторона вела интенсивный огонь в направлении населенных пунктов с позиций, расположенных вблизи мирных населенных пунктов.

Вследствие обстрела 10 января сгорел принадлежащий гражданскому лицу автомобиль УАЗ, припаркованный во дворе жилого дома, в доме в этот момент находились трое гражданских лиц. Упомянутый жилой дом находится примерно в 50 метрах от детского сада. В результате стрельбы и возгорания автомобиля дети испугались, а нормальная работа детского сада была нарушена. Посещающих детский сад детей срочно эвакуировали.

Во время осмотра места происшествия полицией пули были обнаружены в багажнике автомобиля. Остатки боеприпасов были обнаружены также во дворе другого дома в центральной части общины.

В тот же день в результате обстрела азербайджанцами на одном из пастбищ, принадлежащих общине Тагавард, был поврежден скот одного из жителей, а пастух смог укрыться и благополучно добраться до дома.

10 января азербайджанская сторона в течение примерно 15 минут обстреливала четверых мирных жителей, выполнявших сельскохозяйственные работы на территории общины Нахичеваник Аскеранского района Республики Арцах, в результате чего пострадавших нет, однако сельскохозяйственная техника, принадлежащая жителям деревни, пострадала. Мирные жители находились под обстрелом более часа и были выведены из района только благодаря вмешательству российских миротворцев.

«Азербайджанские обстрелы гражданских населенных пунктов — это посягательство на права мирных жителей, в первую очередь - право на жизнь. Преступные действия Азербайджана направлены на запугивание, создание атмосферы страха и отчаяния среди населения Арцаха.

Сегодняшние инциденты и многочисленные подобные случаи, зарегистрированные в прошлом году наглядно показывают, что под покровом ложного миролюбия азербайджанская сторона продолжает продвигать программу выселения армян из Арцаха, держа в постоянном страхе гражданское население на всей территории Арцаха, особенно в приграничных районах.

С точки зрения безопасности и надлежащей защиты прав народа Арцаха решающее значение имеет немедленный вывод азербайджанских вооруженных баз из окрестностей мирных населенных пунктов», — говорится в заявлении омбудсмена.